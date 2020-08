Horrorkruispunt in Wezep eist nieuw slachtoffer: scooterrijder zwaargewond na crash

PvdA Oldebroek stuurt noodkreet aan leden: partij staat aan de rand van de afgrond

22 augustus Het voortbestaan van de PvdA in Oldebroek hangt aan een zijden draadje. Dat staat in een brandbrief die het bestuur van de partij heeft rondgestuurd onder de leden. Als er op de algemene ledenvergadering niemand opstaat en zijn (of haar) schouders eronder zet, zou het wel eens over en uit kunnen zijn.