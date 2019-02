Huis van olympisch kampioene Monique Knol in Wezep brandt af, maar brandweer redt medailles uit vlammenzee

POLL Meerder­heid Wezepers ervaart geluids­over­last van de snelweg A28

2 februari De A28 is de meerderheid van de inwoners van Wezep een doorn in het oog, zo blijkt uit een enquête die is gehouden in opdracht van de gemeente Oldebroek. Van de 489 deelnemers, geeft 57 procent aan geluidsoverlast te ervaren van de snelweg. Onder respondenten die binnen een straal van 250 meter van de A28 wonen, ligt dat percentage nog iets hoger: 63 procent.