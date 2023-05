In Oldebroek bewolkt weer vanochtend

Met video Drugspand in Wezep opnieuw verboden terrein: trio na arrestatie in volledige beperking

Waar het de afgelopen dagen wemelde van de agenten, heerst nu haast een serene rust aan de Stationsweg 25 in Wezep. Het grootschalige politieonderzoek hier is afgerond. En het drugspand is verzegeld op last van burgemeester Tanja Haseloop, voor de tweede keer in ruim een jaar tijd.