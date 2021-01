In Oldebroek gaan binnenkort 100 bomen om: is dat nou nodig?

Het kappen van bomen veroorzaakt vaak letterlijk én figuurlijk kabaal. Omdat mensen het simpelweg niet mooi vinden of vanuit ideëel oogpunt. Dat er in Oldebroek in februari en maart in totaal 100 sneuvelen; daar moeten we ons volgens gemeentelijk groenadviseur Johan Fidder niet al te druk over maken. Integendeel. ,,Hun conditie is door een expert beoordeeld als slecht. Als ze zouden blijven staan, zou het tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.”