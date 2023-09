In Oldebroek werd 8 op de duizend jongeren verdacht van een misdrijf

indebuurt.nl Een schaaktoer­nooi, een festival en skaten: 7 x weekend­tips in Zwolle

Van een expositie tot heerlijke gebakjes, dit weekend is er genoeg te doen in onze stad! Er zijn festivals waar je even helemaal los kunt gaan of een schaaktoernooi waar je goed je hoofd bij moet gebruiken. Hieronder hebben we ze allemaal voor je op een rijtje gezet.