Initiatiefnemer Jan Bredewout nu ook zichtbaar verbonden aan Wezeper Veste

Zonder Jan Bredewout geen Wezeper Veste. Overdreven? Niet volgens de toekomstige bewoners van dit verrijzende seniorencomplex aan de Stationsweg. Woensdag werd de Wezeper hiervoor in het zonnetje gezet. Zijn naam is nu niet alleen in theorie, maar ook zichtbaar aan het bouwproject verbonden. Als aandenken aan alle inspanningen.

Grote woorden worden niet geschuwd wanneer Jan Bredewout door diverse toekomstig medebewoners wordt toegesproken. Zelfs de beroemde rede van Martin Luther King komt voorbij. De totstandkoming van het seniorcomplex Wezeper Veste is een langgekoesterde droom waar de sprekers menigmaal aan refereren.

Goedlachs

Trots en goedlachs hoort de hoofdrolspeler van vandaag het aan, niet gewend eens niet aan de touwtjes te trekken. ,,Je wilt overal de regie in hebben, maar dit is buiten jou om gegaan”, verwoordt Henk Meijer de verrassing. ,,We hadden er een mooi feestje van willen maken, dat stellen we even uit, maar wat in het vat zit verzuurt niet”, zegt hij verwijzend naar de coronacrisis.

Jan Joosten beschrijft in zijn toespraak wat het Bredewout heeft gekost om te staan waar hij deze dag staat, pal voor zijn toekomstige woning. ‘Het ging niet zonder slag of stoot en zijn droom ging soms gepaard met nachtmerries en rusteloze nachten. Veel projectleiders heeft hij versleten en menig ambtenaar bij de gemeente dook onder het bureau als ze Jan aan zagen komen’.

Symbolisch

De toespraakjes werken toe naar de reden waarom ze bij elkaar zijn: het onthullen en inmetselen van de ‘eerste steen’, een symbolisch exemplaar in dit geval, want de bouw is al even bezig. ‘Voor elkaar, Jan Bredewout, april 2020’ staat er op het marmeren materiaal (liefst acht weken levertijd).

Terwijl bouwvakkers van aannemer Bongers uit Dalfsen onverstoorbaar doorklussen, trekt ook Bredewout de handschoenen aan om zelf een steen te metselen. Dat gaat in twee keer prima. ,,Hij heeft vannacht niet geslapen”, zegt zijn vrouw Tiny, die hem eerst nog ontraadde zijn tanden hierin te zetten. Hij was immers al zo druk met van alles en nog wat.

Dat blijkt min of meer het geheim achter het volhouden. ,,Ik heb weinig slaap nodig, ik doe dit erbij”, verklaart Bredewout zijn doorzettingsvermogen. Menig mailtje, hij schreef er naar eigen zeggen zo’n 3000, werd dan ook onder het maanlicht geschreven. ,,Veel duwen en trekken.”

Geen bezwaarmakers

Ook opmerkelijk: geen bezwaarmakers, althans niet uit de buurt, want de politiek ging niet over één nacht ijs. ,,We hebben de buurt er vanaf begin af aan bij betrokken, ze overal in meegenomen. In Hattem heeft een dergelijk project vijftien jaar geduurd, omdat de buurt niet was gekend. Dit is ons in vier jaar gelukt.”