Jan Bultman (68) uit Wezep moet uit logeren: zijn huis is onbewoonbaar na crash

Het autootje van de buurvrouw schoot eerst over een betonnen rand, daarna door een schutting met betonnen palen en vervolgens door een dubbele muur. Op het moment van de crash was de Wezeper niet thuis. Hij zat nietsvermoedend te dineren in een Chinees restaurant in Zwolle. „Gelukkig maar, want anders weet ik niet hoe het was afgelopen. De auto stond met de snuit in mijn kamer. Dan schrik je wel, ja”, zegt Bultman, als hij zondagochtend nog even wat spullen uit zijn woning komt halen.