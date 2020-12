Jesse (17) uit Oldebroek ontvangt 50.000ste mobieltje, maar hij heeft al weer een nieuw doel

Uiteraard niet om zelf mee te bellen. Het zijn gebruikte exemplaren. Jesse levert die in bij een recyclebedrijf. De opbrengst stort hij op de rekening van stichting De Opkikker. Die bezorgt kinderen met kanker er vervolgens een onvergetelijke dag mee. Dat heeft hij zelf als voormalig patiënt ook mogen ervaren. Sinds hij zelf genezen is, zet hij zich op deze manier in voor de stichting. In totaal maakte Jesse al zo’n 90.000 euro over.