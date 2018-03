Jongeren in Wezep betrapt bij eieren gooien

Brandweer Oldebroek al 150 jaar één grote familie

9 maart Wie goed kijkt in de kazerne van de brandweer Oldebroek komt wel dingen tegen die al gedateerd zijn. Wat emmers en een bel, bijvoorbeeld. Maar het meest in het oog springende is de oude Chevrolet uit 1929. ,,We zijn er trots op dat we die nog hebben”, zegt postcommandant René van der Heide, bijna 150 jaar na de oprichting van de brandweer Oldebroek op 19 juni 1868.