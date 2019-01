Jongerenwerk Oldebroek wil ouders betrekken bij hangjongeren

video, update Stroomsto­ring in Wezep en Oldebroek: onderwijs in kaarslicht en winkels gesloten

17 januari Zo'n vijftienhonderd huishoudens in Wezep, 't Loo en Oldebroek hebben donderdagochtend urenlang zonder stroom gezeten. De storing was rond tien uur verholpen. Enkele winkels in het centrum van Wezep hadden de deuren gesloten vanwege de storing.