Jongetjes tussen de 8 en 10 gespot met vape in de speeltuin: ‘Nog nooit gebeurd’

Als je aan kinderen tussen de 8 en 10 jaar denkt, is roken niet het eerste dat in je opkomt. Toch is dat wat er gebeurde in een speeltuin in Oldebroek. Daar zaten onlangs vijf heel jonge jongens te roken. Onacceptabel, vindt vrijwilliger Erik Vening. ,,Dit is gewoon een no-go.”