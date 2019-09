Jos (68) en Gé (70) delen liefde voor Volvo-klassiekers in oude Wezepse kippenschuur: ‘Hier lag eerst een dikke laag stront’

In het museum zijn tientallen klassieke Volvo's in alle fasen van reparatie, van alleen een stapel onderdelen en een geraamte tot in de puntjes gerestaureerde en vlekkeloos rijdende classics. Het begon voor Flipsen met de Katterug, één van de bekendste klassieke Volvo-modellen. ,,Daar was ik al als klein jongetje verliefd op. Ik wist dat ze ergens in de buurt zo'n auto hadden. Ik fietste speciaal een stukje om om die auto even te zien.’’