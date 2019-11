Kinderopvang Romi in Wezep op de vingers getikt door inspectie, maar volgens directeur zijn het futiliteiten

Oud-Oldebroe­ker Henri W. ontkent in brand steken van kapper in Enschede

4 november Henri W. (38), oud-inwoner van Oldebroek, ontkent dat hij in februari 2017 in Enschede een kapper in brand heeft gestoken. Simo D. zou daartoe opdracht hebben gegeven, omdat de kapper seks had gehad met diens vrouw. Later bleek dat een vergissing: de kapper van wie hij de zaak had overgenomen, zou het bed met de echtgenote hebben gedeeld.