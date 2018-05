Kippendokter Freek Mulder uit Oldebroek viert 100ste verjaardag

Kippenkennis

Freek Mulder is pluimveehouder en vertegenwoordiger in kippenvoer in ruste. Omdat hij zoveel verstand heeft van kippen stond hij in de voormalige gemeente Doornspijk bekend als de Kippendokter. Mulder was ook actief in de politiek. In de jaren 60 zat hij in de Doornspijkse gemeenteraad voor de Boerenpartij.

Meneer Mulder is geboren in Oosterwolde, woonde in de gemeente Doornspijk en vervolgens in de gemeente Oldebroek. Nu woont hij in zorgcentrum De Hullen in Oldebroek. Mulder is getrouwd geweest met Christina uit de Flesch, uit dat huwelijk zijn een dochter en twee zonen geboren. Na haar overlijden is hij hertrouwd met Annegie den Besten. Zij is inmiddels ook overleden.