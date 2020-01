Kipspecialist Plukon uit Wezep spreidt vleugels en is nu ook actief in Spanje

Burgemees­ters Hattem, Heerde en Oldebroek halen uit naar minister: ‘Lelystad Airport is onaccepta­bel’

7:10 De burgemeesters van de Veluwse gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek maken in een gezamenlijk opiniestuk andermaal duidelijk helemaal niets te zien in Lelystad Airport. ‘Een dergelijke inbreuk op de leefomgeving van onze inwoners is voor ons niet acceptabel. We kunnen het ook niet uitleggen.’