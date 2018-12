Koos van de Put trekt na twintig jaar stekker uit rijwielzaak in Wezep

Stichting Willemijn heft zichzelf op

4 december De Stichting Willemijn uit Wezep heft zichzelf op. Met het doel van de stichting, Willemijn van Dijk, gaat het namelijk heel goed. Het meisje uit Oosterwolde is al 5 jaar ‘schoon’. Vijf jaar geleden in 2013 is ze in Amerika behandeld voor een agressieve vorm van neuroblastoom.