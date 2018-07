Kop-staartbotsing op A28 bij Wezep, weg weer open

video Legercom­man­dant maakte zich 'geen moment zorgen' bij enorme heidebrand

19 juli Na dagen evalueren weet Defensie nog steeds niet hoe de heidebrand op het Artillerie Schietkamp (ASK) is ontstaan. 'Het bevreemdt ons wel.' Ondertussen wordt er vanaf 't Harde alweer geschoten in de richting van Wezep. 'We doen alles om het risico op brand te minimaliseren.'