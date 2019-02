Korfballers Rood Wit Wezep moeten langer wachten op verhuizing naar Erica Terpstrahal

Verplaatsing van korfbalvereniging Rood Wit naar de Erica Terpstrahal in Wezep-Noord is opnieuw vertraagd. De gemeenteraad van Oldebroek vindt het plan hiervoor te duur.

Het voorstel hiervoor is door de gemeenteraad unaniem terug naar de tekentafel verwezen. Voor de korfbalvereniging betekent dat opnieuw een tijd van onzekerheid en afwachten.

Rood Wit (met 220 leden) wil graag zo snel mogelijk verhuizen. Ze snakken naar kunstgras. Rood Wit is een van de laatste clubs in de regio die nog op natuurgras spelen. Het huidige veld op De Brink is aan vervanging toe. De gemeente wil verder het horecadeel van de Erica Terpstrahal uitbreiden en de hal verduurzamen.

Partners

Berend-Jan Spijkerboer van de ChristenUnie zei donderdag in de raadsvergadering dat het gaat om grote investeringen die in de ogen van zijn partij ogen niet voldoende zijn onderbouwd. ,,We willen graag uit verschillende scenario’s kunnen kiezen, met daarin concreter de effecten verwerkt van de uitgaven voor de komende jaren.’’

Spijkerboer gaf de suggestie dat wethouder Bob Bergkamp en Rood Wit de komende tijd op zoek moeten gaan naar meer partners om een vitaal sportcomplex te realiseren. ,,We hebben liever een goed voorstel over twee maanden dan een minder goede over een maand.’’

Renske van der Veen (CDA) vindt het wel sneu voor Rood Wit. ,,Maar wij vinden dit voorstel niet goed uitgewerkt door het College. In november 2017 kregen we voorstel voor 8,5 ton, maar nu is dat verdubbeld. Dat is voor ons onacceptabel.’’

De PvdA betreurt het dat de korfbal nu waarschijnlijk weer lange tijd in het ongewisse wordt geworpen. Bert-Jan Dokter: ,,De samenwerking van Rood Wit met gemeente brengt hun wederom geen voortgang. Dat is spijtig. Voor ons PvdA telt dat het om 1,3 miljoen belastinggeld gaat.’’

Rekensom