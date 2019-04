Korfballers van Rood Wit uit Wezep stemmen voor verhuizen, nu de gemeenteraad nog

De korfballers van Rood Wit in Wezep hebben ingestemd met de voorgenomen verhuizing naar de Erica Terpstra-hal. De gemeenteraad van Oldebroek neemt donderdag naar verwachting eindelijk een besluit over de verplaatsing van de club. Voor de plannen die al jaren liggen, moet nog wel een dikke ton extra worden uitgetrokken.

Eerder dit jaar zette de raad van Oldebroek nog een streep door de verhuisplannen. Geen definitieve streep, maar nog eens 425.000 euro extra uittrekken voor het plan, vond de raad veel te veel. Het college van burgemeester en wethouders werd teruggestuurd met de opdracht om het bedrag te verlagen. En ook wilde de raad kunnen kiezen uit diverse opties.

Het financiële tekort is nu teruggebracht van 425.000 euro naar 110.000 euro en de raad kan kiezen uit vier scenario’s ,waarbij het gaat over wel of niet verhuizen en vervolgens over wel of niet gasloos worden. Het college heeft wel een voorkeur. In dat scenario (1a) verhuist Rood Wit daadwerkelijk naar de Erica Terpstra-hal, die de gemeente al in 2014 met dat doel kocht. De hal wordt daarbij volledig klimaatneutraal, wat nog eens 393.000 euro kost, en wordt bovendien multifunctioneel gemaakt. De totale kosten zijn 1.767.000 euro, waarmee dit ook het duurste scenario is.

Kunstgras

Rood Wit viert dit jaar haar veertigste verjaardag, maar de club speelt nog altijd op natuurgras en is daarmee een uitzondering in de sport. Het liefst waren ze op 1 april jongstleden al verhuisd naar de nieuwe locatie, zodat ze later dit seizoen het robijnen jubileum hadden kunnen vieren op de nieuwe kunstgrasvelden. Maar de eerste competitiewedstrijden worden komende zaterdag nog ‘gewoon’ op De Brink gespeeld. Op een enkeling na, stemden alle leden van Rood Wit tijdens een Algemene Ledenvergadering vóór verhuizing naar de Erica Terpstra-hal.

Bij het voorkeursscenario zijn nog wel enkele kanttekeningen geplaatst. Zo moet de sporthal uitgebouwd worden en daar is een vergunning voor nodig. Dat geldt ook voor verlichting van de nieuw aan te leggen velden. Verder gaan de plannen uit van een nieuwe uitweg aan de Ampèrestraat en daar is bij enkele omwonenden geen draagvlak voor. Het is donderdagavond aan de raad van Oldebroek om een definitieve klap te geven op de verhuizing. Voorzitter Wim Jansen van Rood Wit is vol goede moed: ,,Ik heb er het volste vertrouwen in, want alles is nu uitdrukkelijk besproken.’’