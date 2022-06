Krijgen boa's in Oldebroek extra bewapening? ‘Gaan we intern bespreken’

CDA pikt lege plek van verstoten ABO in aan de collegeta­fel in Oldebroek

Tijdens de stoelendans van de collegevorming in Oldebroek lijkt het CDA de lege plek in te pikken. Er was ruimte ontstaan aan de tafel, toen eerder deze week Algemeen Belang Oldebroek (ABO) door de beoogde coalitiepartner ChristenUnie aan de kant werd geschoven.

15 mei