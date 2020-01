Landelijk onderzoek naar suïcide onder jongeren vindt oorsprong in Zwolle en Wezep

In 2017 stierven 81 tieners door zelfdoding in Nederland. Een opmerkelijke piek, want in 2018 was het aantal weer terug bij het gemiddelde van 51. Voor stichting 113 Zelfmoordpreventie was het aanleiding om onderzoek te doen naar de achtergronden van de zelfdodingen. Ze klopte daarvoor aan bij Zwollenaar Onno Sijperda, die als forensisch arts werkzaam is bij GGD Noord- en Oost-Gelderland. Hij had in deze regio immers al zo’n onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met onder anderen hoogleraar Ad Kerkhof van de VU in Amsterdam.