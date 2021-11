Leverworst met levensgevaarlijke inhoud: Janny uit Wezep loopt voortaan een blokje om met hond Buddy

Run for Joyce voor inclusief speeltoe­stel in Oosterwol­de en gehandicap­te weeskinde­ren

Alle seinen staan op groen om morgen (17 september) het startschot te laten klinken voor de negende editie van de Run for Joyce in Oosterwolde. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor gehandicapte weeskinderen in nood en een inclusief speeltoestel in het ‘Hart van Oosterwolde’.

16 september