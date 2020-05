Lichaam gevonden in woning in Wezep: politie doet onderzoek

Iets voor 21.00 uur vanavond werd er melding gemaakt van een ‘incident’ aan de Boterakkers in Wezep. De politie kan op dit moment nog weinig zeggen over de zaak. ,,Het eerste onderzoek is nog bezig", laat woordvoerder Marie-Jose Verkade van de Politie Oost-Nederland weten.

Het is nog niet duidelijk of de persoon die is gevonden, is omgekomen door een misdrijf, een natuurlijke dood is gestorven of zelfmoord heeft gepleegd. ,,We zijn op dit moment even terughoudend, dus daar kan ik nog niks over zeggen", aldus Verkade.