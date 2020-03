Liefhebbers werken massaal thuis in voetbalshirt na oproep van Sander uit Wezep: ‘Met al die foto's vermaak ik mij de hele dag’

video Astrid en John hebben van hun achtertuin in Oldebroek een camper­plaats gemaakt

19 maart Het idee ontstond toen ze met hun camper aan het water stonden in Denemarken. Met een glaasje wijn op tafel dachten Astrid Kesler en John van Voorthuijsen: ‘Waarom beginnen we niet zelf een camperplaats? In onze achtertuin in Oldebroek?’ Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf deze week zijn ze open, maar makkelijk was het niet: ,,Ik wil niemand ontmoedigen, maar je moet een lange adem hebben...’’