Liefst zeven Oldebroekers ontvangen lintje voor bijzondere prestaties

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Gerritsen (61, Wezep) heeft van het inzamelen van geld voor een medicijn tegen de energiestofwisselingsziekte waar zijn zoon aan overleed een levensopgave gemaakt. Als vrijwilliger is en voorzitter is hij intensief betrokken bij de stichting Join4Energy. Ook is hij al meer dan dertig jaar een toegewijde vrijwilliger bij verschillende kerken in gemeente Oldebroek.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gré Klein-Companjen (74, Oldebroek) is een vertrouwd gezicht voor bewoners van zorgcentrum De Hullen. Al bijna 27 staat ze voor hen klaar als koffieschenker en gastvrouw. Daarnaast zet ze zich in voor de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek en collecteert ze al ruim 13 jaar voor de ZOA.

Johan Boer (70, Wezep) is al bijna 40 jaar een toegewijde vrijwilliger voor de Nederlands Gereformeerde Kerk De Morgenster. Ook is hij bestuurslid en klusjesman voor de stichting Happy Holiday, die vakanties voor gezinnen organiseert die te maken hebben met ziekte. Daarnaast is hij actief bij Voedselbank Elburg-Oldebroek en zette hij zich in voor basisschool de Meidoorn.

Albert Steert (73, Oosterwolde) is als onder andere bestuurslid en oprichter van de slagwerkgroep uit Oosterwolde een onmisbare kracht van Christelijke Muziekvereniging David. Ook is hij actief als voorzitter van de vereniging Old Papier in Oldebroek en secretaris van de Muziekbond Gelderland-Flevoland en zette hij zich lang in als bestuurslid in voor Dorpshuis de Heerdt en Oudheidkundige Vereniging De Broeklanden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dries Doornewaard (63, Oosterwolde) zorgt waar hij kan. Zowel dichtbij voor de kerkelijke gemeenschap en voor mensen met een beperking, maar ook ver weg. In Oost-Europa zet hij zich in voor een christelijke woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

Joke Rens- Vierhout (72, Wezep) zet zich al 58 jaar in voor Muziekvereniging De Eendracht. Ze is bestuurder en organiseert tal van activiteiten binnen de vereniging. Ook is ze een fanatieke collectant voor meerdere organisaties en zet zich al jaren in als vrijwilliger voor de Dorpskerk en als mantelzorger voor familieleden.

Jantien Wolfsen – van Werven (65, Wezep) helpt al 28 jaar lang met het coördineren van de collecteweek voor de Brandwondenstichting. Daarnaast deed ze bestuurswerk voor Mappa Mondo, een hotel voor kinderen die intensieve verpleegkundige zorg nodig hebben. Ook zet ze zich in als lid bij het stembureau en zet ze zich in voor de kerkelijke gemeenschap en Isala-patiënten.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.