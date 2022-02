Liever een ballenvanger dan gevel in de achtertuin, Martin en Conny hekelen nieuwbouwplan op locatie WHC in Wezep

Het hotel staat elders, maar toch is de komst van Thaise WK-volleybal­sters voor Oldebroek ‘een kans uit duizenden’

Oldebroek als volleybaldorp. Met het gastheerschap voor de Thaise volleybalsters, die in september meedoen aan het WK, ademt de gemeente deze zomer volleybal en Thailand. Al is het wel de vraag of de profs veelvuldig gespot kunnen worden.

25 januari