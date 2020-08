Loco-burgemeester Oldebroek: ‘Geweld tegen hulpverleners in Wezep is ontoelaatbaar’

‘Nashville-dominee’ uit Wezep wacht demonstra­tie tegen homofobie: ‘Ik sta open voor het gesprek’

20 juli Dominee Marten Visser gaat zondag in Gorinchem graag in gesprek met demonstranten die zich rond de Grote Kerk zullen verzamelen. Onder de noemer ‘Stop homofobie dominee’ is er een protest georganiseerd tegen de preker uit Wezep die in 2019 de veelbesproken Nashville-verklaring ondertekende. ,,Ik zal er op tijd zijn om voor mijn dienst in dialoog te gaan.”