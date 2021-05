Luisteren naar bewoners belangrijker dan het tempo waarmee sportclubs in Wezep verhuizen

Waarom Zwolle toch geen aandeelhou­der wordt van bedrijven­ter­rein H2O aan overkant IJssel

4 april Ze hadden de ringen al in de hand, maar een huwelijk van Hattem, Oldebroek en Zwolle gaat er toch niet komen. Het idee van de gemeente Zwolle om de IJssel over te steken en een belang te nemen in bedrijventerrein H2O in Hattemerbroek, is van de baan. Ze ziet er geen meerwaarde in de aandelen van Heerde over te nemen.