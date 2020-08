Maat is vol na onrustige nacht in Wezep: ‘Er moet een samenscholingsverbod komen’

Video Dankzij pop-upcamping kan Monique (25) uit Elburg voor het eerst met haar gezin op vakantie

19 augustus Ze is tien jaar niet op vakantie geweest. Dus vreemd is het niet dat Monique van de Pol (25) haar tent - die ze ook nog eens gekregen heeft - in eerste instantie binnenstebuiten opzet. Monique is al lang blij dat ze met haar man en twee kinderen op vakantie kan. Dankzij de pop-upcamping in Elburg.