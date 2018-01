Man die hulp krijgt, mishandelt zijn hulpverleners

De mishandeling leeft enorm in Oldebroek, zegt wijkagent Peter van Essen een dag later. Dat iemand die hulp krijgt, zijn helpers fysiek belaagt is de overtreffende trap van geweld tegen hulpverleners. ,,Hoe haalt die man het in zo'n hoofd! Deze opmerking heb ik vandaag heel vaak gehoord.''

Van Essen heeft de hele zondag gepraat met mensen over het incident van zaterdagavond. ,,In de huiskamers heeft iedereen het er over, getuigen, vrienden, familie. Dat iemand die hulp nodig heeft, zich keert tegen hulpverleners, onbegrijpelijk. Mensen die hem kennen, willen met hem in gesprek en laten weten dat dit echt niet kan.''

Buiten kennis

Een uitbater van een horecagelegenheid in Oldebroek riep zaterdagavond rond acht uur de hulp in van een ambulance. Broeders uit Elburg gingen om pad om de man, inwoner van Oldebroek, te helpen. Toen de man, die te veel had gedronken, weer bij bewustzijn kwam, liet hij meteen weten dat hij niet van hulp gediend was. Vervolgens ging hij fysiek tekeer tegen het ambulancepersoneel dat om versterking vroeg bij de politie. Die arresteerde de man vervolgens voor mishandeling van hulpverleners.

Mishandeling door iemand die hulp krijgt, komt weinig voor, zegt René Smit, manager van het Witte Kruis dat rijdt met de Ambulancedienst Noordoost-Gelderland. ,,Zoiets maken we bijna nooit mee, we zien dit dan ook als een incident.'' Wel een heftig incident, geeft hij toe. ,,Soms snappen we wel waarom iemand zoiets doet. Bij paniek bijvoorbeeld. Maar in dit geval begrijpen we er helemaal niets van. Dit fysieke geweld was niet normaal.''

Gevolgen

Lichamelijk viel het zaterdagavond wel mee met de ambulancebroeders uit Elburg, maar psychisch zaten de mannen er volgens Smit doorheen. Tot elf uur zijn ze nog op hun post gebleven, daarna is hun slaapdienst door collega's overgenomen. 'Te triest voor woorden' dat dit nodig was, twitterde een van de vervangers nog. Daags na de mishandeling gaat het 'naar omstandigheden' goed met de broeders. ,,Het was even heftig in hun hoofd, maar het bepaalt niet meer hun dag'', zegt Smit.

Beide mannen gaan binnenkort weer volgens dienstrooster aan het werk. ,,Maar het hele incident krijgt nog wel een staartje, want ze hebben aangifte gedaan. De straf voor zoiets als dit is twee, drie keer zwaarder.''

