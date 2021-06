Man is leven aan het beteren na diefstal mobieltje in Wezep: ‘Ik heb een nieuwe vriendin en nieuwe baan’

Video Van Rhodos Wellness in Oldebroek is niets meer over na grote brand: ‘Alles is in één klap weg’

2 juni Een paar hopen zwartgeblakerd puin is wat er nog over is van Rhodos Wellness in Oldebroek na de hevige brand van dinsdag. De gloednieuwe showroom met jacuzzi’s, zwembaden en luxe sauna’s is volledig in vlammen opgegaan. De schade loopt vermoedelijk in de miljoenen. ,,Het is uithuilen, puinruimen en opnieuw beginnen.’’