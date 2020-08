Man opgepakt door arrestatieteam in Hattemerbroek

Vanaf 20.30 nam de politie op meerdere locaties in en rond Hattemerbroek posities in. De politie hield een woning aan de Verlengde Kerkweg in de gaten. Daar hield zich een persoon op die door de politie aangehouden moest worden.

Het arrestatieteam kwam rond 22.35 uur in actie. De verdachte kon in of nabij de woning aangehouden worden door het arrestatieteam, waarna de verdachte overgebracht is naar het politiebureau. Waarom de man aangehouden is door de politie, is nog niet officieel bekend gemaakt.