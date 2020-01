Man uit Wezep ernstig mishandeld in eigen woning

De overval op de man vond gisteravond 22.15 en 22.45 uur plaats in een woning aan de Koolzaadakker. Wat de aanleiding voor de mishandeling was maakt de politie niet bekend. En ook niet of er sprake was van een beroving. Wel is duidelijk dat de verdachten er vandoor gegaan zijn. De politie zoekt nu naar mogelijke getuigen die in de omgeving van die straat vannacht iets verdachts hebben gezien.