Marjolein uit Wezep roept Veluwe en Zwolle op: meet overlast van vliegtuigen met mobiele telefoon

Sinds ze begin dit jaar in Zwolle een informatiebijeenkomst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over Lelystad Airport bijwoonde, is Marjolein Arissen actief voor actiegroep Hoog Over Wezep. ,,We hebben nu al last van de vliegtuigen van Schiphol. Sommige vliegen op ruim 11.000 meter hoogte, hoe erg zal het straks zijn als ze op 1800 meter overvliegen?’’ vraagt ze zich af. Elke keer als ze nu een vliegtuig hoort aankomen, vliegt Arissen naar buiten om het geluid te meten met haar mobiele telefoon. Ze woont tussen twee meetpunten die de gemeente Oldebroek zelf liet plaatsen.