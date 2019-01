Massieve eiken leggen massaal het loodje aan de Mheneweg Zuid in Oldebroek

Nieuwbouw­wo­nin­gen Wezep wekken wrevel bij achterbu­ren

8 januari Henk, Gerrit en Arno zijn niet te spreken over de nieuwbouwwoningen van DeltaWonen aan de Spoorlaan in Wezep. Sinds de rijtjeshuizen er staan, is hun woongenot danig achteruit gegaan. De huizen staan te hoog, de buitenlampen zijn te fel en bij de woningstichting stuiten ze op dichte deuren.