Meer dan honderd camera's in Oldebroek bij politie bekend

reconstructie PEC Zwolle in Flevoland? Deze ‘snoeiharde zakenman’ had de club bijna verhuisd

Almere City is nog één horde verwijderd van promotie. Eredivisievoetbal in Flevoland, wie had dat ooit gedacht? Nou, Marten Eibrink, die in 1987 als eigenaar van PEC Zwolle zó in de clinch ligt met de gemeente, dat hij zijn speeltje dreigt over te hevelen naar Lelystad of Almere. ,,Deze snoeiharde zakenman was ertoe in staat.’’