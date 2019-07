Mega Piraten Festijn terug naar Oldebroek

Dit jaar staat de grote tent niet aan de Stouwdamsweg of de Koeleweg (zoals afgelopen jaren), maar aan de Stationsweg in Oldebroek. Het nieuwe terrein is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma duurt tot 01.00 uur. De voorverkoop is begonnen en zo’n zestig procent van de ongeveer 6000 kaarten is al verkocht.

Het Mega Piraten Festijn is een grote festivalkaravaan. In totaal doet de tour dit jaar negen verschillende plaatsen aan, onder meer dus Oldebroek. De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd: een groot aantal artiesten treedt op en presentator Willie Oosterhuis praat de avond aan elkaar.

Goede line-up

Organisator Eddie Mensink spreekt van een goede line-up: ,,Ga maar na: Frans Bauer, Gerard Joling, Jan Smit en Jannes, om er maar een paar te noemen; allemaal artiesten die in hun eentje ook volle arena’s trekken.’’ Met bijvoorbeeld Duo Remix is er ook ruimte voor de lokale zangers. Daarnaast verzorgt Poar Neem’n uit Elburg, een bekende groep op social media, een aantal shows in een kleinere tent op het terrein.