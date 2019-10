Meidoornplein Wezep gaat op de schop, supermarkten Lidl en Plus breiden fors uit

Het Meidoornplein in Wezep gaat grondig op de schop. De twee supermarkten aan het plein, de Plus en de Lidl worden flink uitgebreid en er komt meer parkeerruimte.

Plus en Lidl maken plannen nu (donderdag van 17 tot en met 19.30 uur) bekend voor aanwonenden en belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Brinkhof in Wezep.

Extra parkeerplaatsen

Juriën de Ruiter, bedrijfsleider van de Plus, vertelt dat er vier panden gesloopt gaan worden om ruimte te maken voor de nieuwbouw en uitbreiding. De huidige Lidl zal verdwijnen. Op die plek, net als op de locatie waar nu de Rabobank gevestigd is, worden parkeerplaatsen gerealiseerd. ,,In totaal komen er 120 extra parkeerplaatsen. Die zijn hard nodig. Het is nu al zoeken naar een plekje op vrijdag en zaterdag en op donderdagmiddag zijn er altijd vier rijen parkeerplaatsen in gebruik door de marktkramen van de weekmarkt.’’

Op de plek van het oude postkantoor en de voormalige bibliotheek moet de nieuwe Lidl-supermarkt verrijzen.

Volledig scherm Impressie van de bouwplannen van de Lidl (links) en uitbreiding van de Plus (rechts) aan het Meidoornplein in Wezep. © eigen foto

De eigenaar van de Plus, Dick van der Hoven, heeft de afgelopen jaren enkele panden rondom het Meidoornplein opgekocht om daarmee de uitbreidingsplannen voor de supermarkt mogelijk te maken. ,,Wij willen, net als de Lidl, het winkeloppervlak flink uitbreiden. Dat is nodig omdat we daarmee onze producten beter kunnen presenteren. Ook de Lidl in Wezep is, vergeleken bij Lidl-supermarkten in de omgeving, erg klein’’, vertelt De Ruiter. Samen met de vastgoedafdeling van de Lidl is gewerkt aan het ontwikkelen van de uitbreidingsplannen. ,,Met de gemeente hebben we samengewerkt voor de herinrichtingsplannen van het openbaar gebied.’’

Concurrentie met online-shoppen

De supermarktondernemers willen de kwaliteit van het winkelcentrum Wezep hiermee verbeteren. ,,We willen een bindend en zelfvoorzienend winkelcentrum houden in Wezep. Daarvoor is deze ontwikkeling erg belangrijk. Ook kleine ondernemers hebben baat bij deze kwaliteitsverbetering. We moeten ook de concurrentie met online-shoppen aan blijven gaan.’’

De bouwplannen worden nu voor het eerst met het publiek gedeeld. Daarna moet nog een hele procedure gevolgd worden met vergunningaanvragen en voorbereidingen. ,,We verwachten over ongeveer twee jaar te kunnen gaan bouwen.’’