Meidoornplein Wezep wordt voor 2 miljoen euro heringericht

Na maanden van betrekke­lij­ke stilte laaien in Zwolle de klachten over de mortieren van defensie op

29 november Inwoners van gemeenten rondom het Artillerie Schietkamp (ASK) ‘t Harde zijn het wel gewend dat de ramen trillen en doffe dreunen de oorschelp binnendringen. In Zwolle was deze ervaring kennelijk dusdanig nieuw dat op diverse sociale media er vragen werden gesteld over de herkomst van het geluid en de trillingen.