Melvin en Chantal krijgen schrik van hun leven: brandende heg pal naast kamer van slapende baby

Meer metal dan bij Henk in Wezep ga je niet krijgen

12 juni Geen armen vol tatoeages, geen lange haren en ook geen spijkerjack met patches en buttons. Henk van Delden (51) uit Kampen hoort wel vaker dat hij niet voldoet aan het beeld van een prototype hardrock- en metalfan. Niets is minder waar. Met kortgeknipt haar, zwart effen T-shirt en leesbril bij de hand, is hij fanatiek verzamelaar, eigenaar van platenlabel No Dust Records en binnenkort ook van de gelijknamige platenzaak in Wezep.