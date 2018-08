Meningen zeer verdeeld over 'bomactie' Alberto Stegeman in 't Harde

Programmamaker Stegeman liet vorige week in de eetzaal van legerplaats Oldebroek een nepbom achter. Er werd groot alarm geslagen en de Explosieven Opruimingsdienst moest in actie komen. Stegeman wilde met zijn actie aantonen dat de beveiliging niet deugt.

Van de op dit moment bijna 2000 stemmers op een poll van deze krant vindt 62 procent het goed dat hij op deze manier aantoont dat de beveiliging niet in orde is. Een minderheid van 38 procent vindt dat de actie veel te ver gaat. Op Twitter zijn ook veel negatieve reacties te zien. Zij noemen de journalist een sensatiezoeker en vragen zich bijvoorbeeld af of hij ook opdraaft voor de kosten van de inzet na de bommelding.

Stegeman stelt dat het hem te doen is om de veiligheid op militaire terreinen. ,,Daar werken mensen en die mensen voelen zich veilig. Dat is ook terecht. Waar het mij om te doen is, is te kijken hoe makkelijk het gaat als mensen kwaad willen. Als het mij jaar na jaar lukt, dan is het geen incident meer. Het zegt mogelijk iets over de cultuur binnen de leiding van Defensie.''