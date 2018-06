Militair Gijs legde in laatste seconden nog golfplaten op dak

Orkaan IrmaVan begin september tot eind november 2017 verzorgden een kleine duizend Nederlands militairen noodhulp aan het door de orkaan Irma getroffen eiland Sint Maarten. Korporaal Gijs (25) van het regiment genietroepen uit Wezep was erbij. Afgelopen week keerde hij terug op het eiland waar hij nog geen jaar geleden in een chaos belandde.

Gijs uit Kampen is een echte militair. ,,Nee, geen achternaam erbij in de krant. Voor mijn eigen veiligheid wil ik dat niet. Ik weet nooit met wat voor een militaire operaties ik nog te maken krijg. En met mijn achternaam heeft iedereen me zo gevonden.''

Behalve militair, is Gijs ook bouwvakker. Althans, zo legt hij in Jip en Janneke-taal uit wat het betekent om genist te zijn bij de Koninklijke Landmacht. ,,De genietroepen zijn het aannemersbedrijf van het leger. Metselaars, timmermannen, elektriciens, kraanmachinisten.''

Juist aan deze militairen en 'bouwvakkers' had het eiland Sint Maarten in het vorige najaar behoefte, nadat orkaan Irma het openbare leven nagenoeg volledig had ontwricht; gedisciplineerde mensen met twee rechterhanden die van aanpakken weten.

Ravage

Gijs verbleef zeven weken op Sint Maarten. ,,Bij aankomst troffen we een grote ravage aan. Op de straten was het redelijk rustig. Aan de plunderingen was voor het grootste deel gelukkig al een eind gemaakt. Alleen 's nachts gebeurde dat soms nog.''

Huizen en gebouwen waren kapot. Daken weggeblazen, puin op de weg. Boten op de kop op het vasteland. ,,De bevolking was geschokt, compleet overdonderd. De mensen wisten niet meer waar ze moesten beginnen met opruimen. Ik zag vrouwen ramen lappen van huizen waar niet eens een dak meer op zat. En mannen plukten onkruid in de tuin van hun compleet verwoeste woning.'' De mensen waren de kluts kwijt. ,,Ze begonnen aan het eerste dat voor handen was. Begrijpelijk.'' Maar niet zo effectief.

Kiepauto

Met zijn collega's uit Wezep trok Gijs, van oorsprong elektricien, er aanvankelijk op uit om bij de grote instanties - vliegveld, haven, scholen, ziekenhuizen - de stroomvoorziening weer te herstellen. ,,In de vliegveldhal timmerden we platen voor deuropeningen. De deuren waren weggewaaid. In samenwerking met een lokale elektricien heb ik alles doorgemeten en zijn we erin geslaagd de spanning op het elektriciteitsnet terug te brengen.'' De gedisciplineerde militairen richtten zich eerst op de grootste projecten. ,,Omdat ik een C-rijbewijs heb, was ik ook nog chauffeur van een kiepauto, waarmee ik verzameld puin afvoerde.''

Pas later waren zij ook de 'gewone' burgers steeds meer van dienst. Gijs: ,,Ja, het was soms verleidelijk om mensen die ons om hulp vroegen eerst even te helpen. Maar we kenden onze taak'', zegt Gijs. First things first. ,,Bovendien ontbrak het ons eigenlijk ook vaak aan middelen, materiaal en mankracht om huizen echt goed te herstellen. Al deden we regelmatig wat we konden.''

Militair Gijs bekijkt met de bewoners of de herstelwerkzaamheden die hij een paar maanden geleden verrichtte aan het huis op Sint Maarten nog volstaan.

Op het eind van zijn missie, kwam Gijs in contact met een echtpaar van wie het huis aan gruzelementen was. Met enkele van zijn collega's haalde hij een stalen schoorsteenpijp van het dak. ,,Nu je het zegt, ik weet hun namen niet eens. Raar hè. De vrouw kampte nog met trauma's die ze door de orkaan Luis uit 1995 had opgelopen. Het constant klapperende plastic dat ze provisorisch voor de ramen hadden gemaakt, deed bij haar alle nare herinneringen weer boven komen. We zijn bij die mensen een dag of drie bezig geweest. Hebben voor hen de dakspanten gerepareerd en de huisconstructie hersteld. En in onze eigen tijd - we moesten eigenlijk onze spullen al inpakken voor de terugreis - hebben we nog golfplaten aangebracht zodat het waterdicht werd.''

Herkennen

Juist díe mensen, met wie Gijs een persoonlijker contact opbouwde en met wie hij een klik kreeg, kwam hij afgelopen week bij toeval weer tegen, toen hij op Sint Maarten terug was voor een militaire na-inspectie. ,,Ze herkenden mij direct toen ik in de buurt aan het werk was bij een chemische wasserij om daar de veiligheid van de opslag te controleren. Ze kwamen op me af rennen en vooral de vrouw viel me om mijn nek en pakte me stevig vast. Heel emotioneel. Ze waren zó dankbaar! We hebben een uur staan praten in de tuin en samen wat gedronken.''

Hun huis staat nog altijd fier overeind. ,,Het zag er heel netjes uit. Ze hebben na ons vertrek een aannemer laten komen om de laatste dingen af te maken. Heel fijn om te zien. Als wij niet hadden geholpen toen, hadden ze een tweede hypotheek moeten nemen voor de reparaties. Dat was nu niet nodig.''

Dankbaarheid