Militairen Wezep checken effecten hulpmissie na orkaan op Sint Maarten

Een groep van achttien landmacht-militairen uit Wezep is dit weekeinde teruggekeerd op Sint Maarten, waar in 2017 de orkaan Irma huishield. De genisten onderzoeken of de hulp van toen voldoende heeft bijgedragen aan de orkaanbestendigheid van het eiland nu.

De oefening is genaamd Hurex. De infrastructuur op Sint Maarten wordt gecheckt en met name de veiligheid van industriële objecten wordt geïnspecteerd. Uiteindelijk moet alle verzamelde informatie leiden tot een advies over nog te nemen acties en verbeterde noodplannen.

Orkaan Irma liet in september 2017 een spoor van vernieling na op Sint Maarten. Militairen herstelden tussen 5 september en 28 november in dat jaar samen met lokale autoriteiten verbindingen en wegen, hielpen bij het evacueren van gewonden en werden ingezet om plunderingen te voorkomen en de openbare orde en veiligheid te herstellen en handhaven. Op het hoogtepunt waren meer dan zeshonderd Nederlandse militairen op Sint Maarten actief en werden zij ondersteund door nog eens vierhonderd man vanaf schepen en de Benedenwindse eilanden.

Een groep van achttien militairen uit Wezep, van wie enkelen in 2017 ook al deel uitmaakten van de hulpmissie, constateerde zaterdag en zondag op het eerste oog dat er ruim een jaar later toch nog altijd erg veel puin en rommel op de wegen in Sint Maarten ligt. Dat klinkt niet erg optimistisch. ,,Maar we zijn er nog maar net. Het is een eerste indruk'', vertelt kapitein Julia Houtsma, namens de militairen.

,,We worden wel heel warm onthaald door de plaatselijke bevolking en sommigen van onze groep worden zelfs letterlijk herkend van ruim een jaar geleden'', stelt de kapitein, die er zelf in 2017 niet bij was op Sint Maarten.

Vanaf maandag begint het 'echte werk' voor de formatie uit Wezep. Houtsma: ,,Dan gaan we op bezoek bij de diverse instanties om te kijken hoe de vlag er nu voor staat. We richten ons vooral op bijvoorbeeld de staat van de schuilkelders; zijn dat er nog voldoende, volstaat de capaciteit ervan? En we gaan in kaart brengen hoe met name scholen en ziekenhuizen er nu voor staan, of de draaiboeken in geval van orkanen goed zijn, of moeten worden aangescherpt.''