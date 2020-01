Mishandeling in Wezep verbaast inwoners rustige straat

Over de Wezeper die vrijdagavond ernstig mishandeld is in zijn eigen woning is nog niets bekend. De straat waarin hij woont is een doorsnee straat. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Een rustige buurt in Wezep-West, een van de vele zogeheten bloemkoolbuurten die in de jaren zeventig overal in Nederland aangelegd zijn. De Koolzaadakker is een straat met zeer gevarieerde woningen. Van vrijstaande huizen, kleine rijwoningen voor senioren of alleenstaanden, tot appartementjes. Dat hier vrijdagavond iemand slachtoffer is geworden van een gewelddadige mishandeling, vinden diverse bewoners moeilijk te bevatten.

Lees ook Man uit Wezep ernstig mishandeld in eigen woning Lees meer

Wel eens wat herrie

Een bewoner van de Koolzaadakker staat deze zaterdagmiddag zijn auto te wassen met de hogedrukspuit. ,,Wij waren gisteravond gewoon thuis, maar ik heb niets gehoord. Ook via buren vandaag of via de buurtapp is niets bekend gemaakt.’’ Hij vertelt dat het een rustige buurt is. ,,Al is er wel eens wat herrie bij de appartementjes. Daar wonen ook wel wat bijzondere mensen om het zo maar te zeggen. Maar wij krijgen daar niet veel van mee.’’

Geschopt en geslagen

Zaterdagmiddag deed de politie Elburg-Oldebroek een oproep op facebook. De politie zoekt naar mogelijke getuigen die in de omgeving van die straat vrijdagavond en -nacht iets verdachts hebben gezien. De hoofdbewoner van het pand werd volgens het bericht meerdere keren geschopt en geslagen. De overval op de man vond gisteravond 22.15 en 22.45 uur plaats in een woning aan de Koolzaadakker.

De buurman die even later met zijn twee honden langs komt lopen meldt dat hij rond half elf 's avonds de honden nog heeft uitgelaten. ,,Maar er was hier niets bijzonders te zien hoor.’’

Quote Maar dat er zo iets ernstig hier gebeurd zou zijn, daar kijk ik van op Gerrit van 't Hul, bewoner Koolzaadakker