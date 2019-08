‘Mister WHC’ Henri van Beek opnieuw voorzitter van voetbalclub in Wezep

Van Beek is een bekend gezicht bij WHC. Hij was in het verleden 23 jaar lang voorzitter van de voetbalclub. In 2013 trad hij terug na een forse bestuurscrisis. Sindsdien is onder een nieuw bestuur de rust teruggekeerd. Van Beek bleef actief binnen de club.

,,WHC zit in me. Als de club een beroep op je doet, dan sta je er. Zo simpel is het", reageert de tijdelijk voorzitter. Secretaris Raymond Hooft legt uit: ,,Als bestuur willen we even rust en hebben we Henri gevraagd. Hij is een enorm ervaren man in het vak en de club is te groot om zonder voorzitter te zitten.”