Mobiele ballenbak van Karin uit Hattemerbroek ‘overleeft’ corona: ‘Ik was direct verkocht’

Video Derko uit Oosterwol­de schrikt zich rot, ineens schiet een auto zijn voortuin in: ‘Wat gebeurt er nou?’

Een harde knal en ineens ziet Derko uit Oosterwolde een auto in zijn tuin staan. Het is maar een paar meter naast de plek waar hij op dat moment aan het werk is. Het had veel slechter af kunnen lopen. „Als ik nu zo terugdenk, heb ik wel geluk gehad.”

27 januari