Mogelijke namen van katapultschutters Wezep genoemd, meer dan 90 tips

Van deze witte ambulance rijden er maar vier in Nederland (en eentje staat in Oldebroek)

10:00 De kleur is anders, maar de inrichting met medische hulpmiddelen hetzelfde. Het is wit versus geel. De ambulance van het Rode Kruis en de reguliere van het ziekenhuis. Van die laatste rijden er ruim achthonderd rond in Nederland, van de eerste maar vier. En eentje daarvan staat gestald in Oldebroek. Om dienst te doen voor heel Noordoost-Nederland.