Motorrijder (58) overleden na ongeluk bij races 't Loo Oldebroek

De 58-jarige coureur reed op het stratencircuit en is op de Vierschotenweg in een flauwe bocht uit de bocht gevlogen. De bestuurder kwam in het prikkeldraad terecht. De coureur is langdurig gereanimeerd maar dat mocht helaas niet meer baten. Ook een traumahelikopter is ter plaatse geweest. De wedstrijden zijn voorlopig afgelast. De politie gaat sporenonderzoek doen.