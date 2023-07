Mountainbiker Lars van Ark start bij NK in Oldebroek bij de beloften: ‘Bij de eliterijders had ik zeker podiumkans gehad’

Inwoners mengen zich in politiek debat over afval: ‘Zwolle wordt Napels aan de IJssel’

Acht insprekers, een volgepakte publieke tribune en een groot spandoek. Voordat het politieke debat in de gemeenteraad van Zwolle goed en wel kan beginnen, is de toon gezet. Het is duidelijk dat het nieuwe afvalbeleid leeft, maar verandert er ook iets? ,,Het getuigt van een enorme arrogantie dat tegenstanders worden weggezet als de schreeuwende minderheid.’’