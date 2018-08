MPF Oldebroek al bijna uitverkocht

Al meer dan 60 procent van de kaarten is de afgelopen periode verkocht voor het Mega Piraten Festijn (MPF) in Oldebroek, op vrijdag 31 augustus. ,,En daarmee lopen we voor op de voorverkoop van vorig jaar”, vertelt organisator Eddie Mensink. Hij verwacht weer een uitverkochte bak met 6000 mensen in de tent, maar dit keer wel op een nieuwe locatie.

Het is de derde keer dat het, naar eigen zeggen, Nederlands grootste festivalkaravaan neerstrijkt in Oldebroek. De opzet van het MPF is al jaren

ongewijzigd: een groot aantal bekende artiesten treedt op en presentator Willie Oosterhuis jut het publiek in de tent tussendoor op. De twee vorige edities van het evenement in Oldebroek waren ook al uitverkocht.

Koeleweg

Maar dit jaar staat de grote tent niet aan de Stouwdamsweg, maar aan de Koeleweg in Oldebroek. Een bewuste keuze, zo legt organisator Eddie Mensink uit. ,,De locatie is wat groter, alles is meer bij elkaar. Dus bezoekers hoeven bijvoorbeeld minder ver te lopen. Het is voor iedereen wat prettiger.”

Verschillende artiesten hebben hun medewerking voor een optreden inmiddels al toegezegd: van Jan Smit tot Jannes en van Gerard Joling tot bijvoorbeeld Mooi Wark. Ook het team van het social mediafenomeen Poar Neem’n is aanwezig. De jongens uit Elburg krijgen een eigen podium in een tweede, kleinere tent op dezelfde locatie.